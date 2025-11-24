Serie A 12° turno | Torino-Como 1-5

20.30 Il Como non si ferma e passando 1-5 in casa del Torino coglie il 10° risultato utile di fila: Juventus scavalcata e 6° posto a 21 punti. Cadono i granata dopo sei turni e si fermano a quota 14. Attivi Morata per gli ospiti e Zapata per i granata, ma il gol lo segna Addai per il Como (cross Rodriguez, 36').Mano di Rodriguez, Vlasic dal dischetto pareggia al 2' di recupero. Ripresa. Bis del Como: Rodriguez invita, Addai rifinisce (52').Sugli sviluppi di un corner Ramon cala il tris (71'), poker di Paz (76'),Baturina fissa la 'manita' (86'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Serie B femminile, turno pro-Infinity. Pero a valanga, prova di forza Levante. Bene Napoli e Sangiovannese - facebook.com Vai su Facebook

Turno infrasettimanale di campionato per i Serie A ? 9ª giornata Udinese ? Allianz Stadium ? 18:30 CET # #JuveUdinese Powered by @Jeep Vai su X

Serie A 2025-26 (12° turno) Torino-Como: presentazione e formazioni ufficiali - Il primo posticipo del dodicesimo turno di Serie A vedrà il Torino ricevere alle ore 18:30 la visita del Como. Lo riporta datasport.it

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Torino-Como e Sassuolo-Pisa in tv e in streaming - Serie A 2025/26: programma completo, orari TV, partite decisive e classifica aggiornata in vista della 12ª giornata: come vedere le sfide in diretta ... Riporta sport.virgilio.it

Torino-Como: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming) - Il lunedì della dodicesima giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Torino e Como, pronte a ripartire dopo due settimane di stop. Segnala msn.com