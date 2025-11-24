Serena Padovano chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Dopo un periodo personale molto complicati, Manuel Bortuzzo sembra aver finalmente ritrovato la serenità. Un momento di romanticismo per il nuotatore, e che porta un nome: Serena Padovano. L’atleta ha infatti svelato sui suoi canali social l’ufficialità di un sentimento che, nonostante non lo metta al centro dei riflettori come accaduto in passato, sembra fargli vivere uno dei momenti più belli. Chi è Serena Padovano. Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata. Il suo nome è Serena Padovano e, nonostante sia diventata la dolce metà di uno degli atleti più chiacchierati, sembra voler mantenere una certa riservatezza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serena Padovano, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa. " Con queste parole, Manuel Bortuzzo ha presentato pubblicamente la sua relazione con Serena Padovano, pubblicando su Instagra - facebook.com Vai su Facebook

Serena Padovano, chi è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo - Il suo nome è Serena Padovano e, nonostante sia diventata la dolce metà di uno degli atleti più chiacchierati, sembra voler mantenere una certa riservatezza. Da dilei.it

Manuel Bortuzzo ha una nuova fidanzata, la dedica social a Serena Padovano: “Sei arrivata in punta di piedi” - Dopo la fine della storia con Lulù Selassié, il nuotatore aveva avuto un'altra frequentazione, ma adesso sembra star facendo le cose sul serio insieme a ... Si legge su fanpage.it

Serena Padovano, chi è la fidanzata del nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo - Ecco chi è Serena Padovano, presentata sui social da nuovo l'amore Manuel Bortuzzo come la sua fidanzata ufficiale. Come scrive donnaglamour.it