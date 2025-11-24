Senza Pioli il Milan è padrone del derby | le differenze tattiche con Allegri sono chiare
Milan, Massimiliano Allegri è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Le differenze con Pioli. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
100 vittorie con il Milan per Allegri. Raggiunge Ancelotti, Pioli, Sacchi, Rocco, Capello e Liedholm Vai su X
Stefano #Pioli ha regalato tante gioie ai milanisti, ma gli ultimi sei derby sono stati una tragedia. Dalla stagione 2024-2025 in poi, però, con #Fonseca, #Conceicao e #Allegri in panchina, il #Milan non ha mai perso contro l’Inter: sei derby, quattro vittorie e due - facebook.com Vai su Facebook
Milan, quattro nomi per il dopo Pioli: il borsino, senza escludere sorprese - Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, con tutta probabilità Stefano Pioli e il suo staff saluteranno il Milan a fine stagione. Secondo calciomercato.com
Milan, il miracolo di Pioli - Contro la Juventus una vittoria storica (prima sempre sconfitte allo Stadium) che profuma d’Europa Nella notte più difficile, quella che vale una ... Da panorama.it
Pioli, Milan è avversario temibile - L'importante è dimostrare di avere voglia,caparbietà di provare a fare la ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it