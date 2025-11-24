Senza Pioli il Milan è padrone del derby | le differenze tattiche con Allegri sono chiare

Pianetamilan.it | 24 nov 2025

Milan, Massimiliano Allegri è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria rossonera nel derby contro l'Inter. Le differenze con Pioli. Ecco la nostra analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

senza pioli il milan 232 padrone del derby le differenze tattiche con allegri sono chiare

© Pianetamilan.it - Senza Pioli il Milan è padrone del derby: le differenze tattiche con Allegri sono chiare

