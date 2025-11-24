Sensibile calo dell’affluenza anche nel Salento | quasi nove punti in meno del 2020

Lecceprima.it

LECCE - Alle 23 di oggi, domenica, l’affluenza ai seggi per le elezioni regionali pugliesi è del29,5 percento: rispetto alla tornata precedente, quella del 2020, la flessione è di più di 10 punti percentuali.Il dato, per il momento parziale perché i seggi saranno aperti anche domani, lunedì. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

