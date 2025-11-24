Seggi aperti in Veneto Campania e Puglia Affluenza in calo

AGI - Seggi aperti dalle 7 di domenica mattina in  VenetoCampania  e  Puglia. Si vota fino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Chiamati a scegliere i  nuovi governatori  e i rispettivi  consigli regionali  sono circa  13 milioni di persone. Si tratta dell’appuntamento che chiude il  lungo turno elettorale  partito con le Marche (28 settembre) e proseguito con Calabria (5 ottobre) e Toscana (12 ottobre). Il  centrodestra  (in vantaggio per 2 a 1) punta all’ allungo, mentre il  centrosinistra  è a caccia del  pareggio. Si dovrà attendere fino a  lunedì pomeriggio  per trarre il  bilancio della sfida. 🔗 Leggi su Agi.it

