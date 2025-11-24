Scuole chiuse martedì per l' allerta meteo | da Napoli a Salerno fino a Livorno tutti i Comuni coinvolti

Scuole chiuse in Campania. A seguito dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, alcune province hanno decretato la sospensione delle lezioni nelle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Scuole chiuse martedì per l'allerta meteo: da Napoli a Salerno fino a Livorno, tutti i Comuni coinvolti

