Scuole chiuse ad Avellino per maltempo | scatta la sospensione delle attività didattiche

24 nov 2025

“Ad Avellino, per la giornata di domani è prevista la sospensione delle attività didattiche a seguito di un’allerta meteo diramata dalle autorità competenti. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore e sarà seguito a breve dall’ordinanza ufficiale”, a comunicarlo, è il Provveditore agli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

