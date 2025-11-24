Scuole chiuse ad Avellino per maltempo | scatta la sospensione delle attività didattiche
“Ad Avellino, per la giornata di domani è prevista la sospensione delle attività didattiche a seguito di un’allerta meteo diramata dalle autorità competenti. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore e sarà seguito a breve dall’ordinanza ufficiale”, a comunicarlo, è il Provveditore agli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
