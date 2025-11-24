Scuola del futuro arriva il 4+2 | come funziona Legame cruciale con le imprese

Reggio Emilia, 24 novembre 2025 – Il coraggio dell’innovazione nelle scuole: il ‘4+2’ arriva al D’Arzo di Montecchio e al Mandela di Castelnovo Monti: gli unici istituti della provincia ad aver presentato la candidatura all’ufficio scolastico regionale per attivare il nuovo percorso formativo in via sperimentale. Il modello integra 4 anni di istruzione secondaria con 2 di formazione tecnica superiore, raccordando istituti tecnici e professionali con le Fondazioni Its Academy, in continuità tra scuola e mondo del lavoro. Manca ancora l’approvazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (scontata). Entrambi gli istituti (negli indirizzi professionali) sono in attesa dell’approvazione dell’ Ufficio scolastico regionale, che appare scontata, visti gli esiti delle domande presentate ed accolte, lo scorso anno, da scuole di altre province e il calo di calo di iscrizioni registrato nei tecnici e professionali reggiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

