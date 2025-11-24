Scudetto alla Roma? La reazione di Mancini è tutta da ridere

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, sul palco della sala Paolo Rossi nel palazzo della Federcalcio per la consegna del premio Beppe Viola Edizione 2025, fa gli scongiuri quando si parla di possibile tricolore a Trigoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scudetto alla Roma? La reazione di Mancini è tutta da ridere

Rompipallone.it. . Gianluca Mancini italiano vero La reazione alla richiesta dello Scudetto alla Roma è una grattata italica che non conosce confusione : @peppe.cervellera #Mancini #Roma - facebook.com Vai su Facebook

#Wesley: “Scudetto? Ovvio che ci crediamo, sono venuto a #Roma per vincere” Vai su X

ROMA - Mancini: "Napoli? E' presto per parlare di sfida Scudetto, siamo ancora a novembre" - "Se siamo primi oggi è per merito, le partite ce le siamo sudate tutte, ma siamo solo all'inizio". Secondo msn.com

Roma, Mancini: "Primi con merito ma siamo solo all’inizio". VIDEO - Alla consegna del Premio Beppe Viola, riconoscimento del quale è stato insignito oggi al Coni a Roma, il difensore giallorosso ha parlato del primato in classifica della sua squadra: “Se siamo primi o ... Si legge su sport.sky.it

Mancini rivela: “Ayroldi mi ha chiesto scusa”. E sullo Scudetto si scatena: il gesto | VIDEO CM.IT - Mancini svela poi un retroscena sul discusso rigore assegnato – e poi revocato – alla Cremonese da Ayroldi per un suo fallo di mano: “Ero sicurissimo che l’arbitro avrebbe cambiato decisione andando a ... Da calciomercato.it