Scoppia la rissa un cliente finisce in ospedale con fratture multiple | il locale chiuso per 10 giorni

Quel locale era diventato l’incubo dei residenti e anche negli ultimi mesi si erano verificate risse con un cliente che era finito persino in ospedale. Nella giornata di sabato, 22 novembre, i militari della stazione carabinieri di Muggiò hanno eseguito il provvedimento di chiusura del locale (ex. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

