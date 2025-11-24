Scoppia incendio in casa donna di 27 anni scappa dalla finestra e si salva

Lucca, 24 novembre 2025 – Due incendi avvenuti nel pomeriggio di oggi, 24 novembre: uno in centro a Lucca, l’altro a Lammari, nel comune di Capannori. Sul primo è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, poco dopo le 15, in via del Portico, dove il rogo si è sviluppato in un' abitazione dove vive una persona anziana. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio che aveva interessato alcuni mobiletti del locale cucina e portato fuori la signora, affidandola poi alle cure del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale per accertamenti. L’intervento si è concluso alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia incendio in casa, donna di 27 anni scappa dalla finestra e si salva

