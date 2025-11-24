Scoperti due cadaveri in una casa abbandonata | è giallo a Udine
I corpi di due persone prive di vita sono stati rinvenuti in una casa abbandonata in via Bariglaria, a Udine. L’allarme è scattato attorno alle 12.15 da parte di un passante. Sul posto stanno operando il personale sanitario della Sores Fvg, che ha soltanto potuto constatare il decesso delle due persone; la polizia, che sta indagando sulle cause, e i vigili del fuoco. Al momento non si esclude alcuna. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Si fa largo l'ipotesi di un omicidio-suicidio per la morte di Najoua Minnito ed Elia Perrone, madre e figlio di 35 e 8 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti ieri a distanza di poche ore l'uno dall'altro e in luoghi differenti in provincia di Lecce. - facebook.com Vai su Facebook
#Lecce Si ipotizza un omicidio-suicidio per la morte di madre e figlio, di 35 e 8 anni, i cui cadaveri sono stati scoperti ieri a distanza di poche ore. Prima la mamma, il cui corpo è stato trovato in mare, poi il piccolo nell'abitazione dove i 2 vivevano a Calimera Vai su X
Scoperti due cadaveri in una casa abbandonata: è giallo a Udine - Al momento non si esclude alcuna causa rispetto al decesso ... Secondo msn.com
Due morti in una casa dismessa ma ancora non si sa come e perché: giallo a Udine - cadaveri, due persone, abitazione dismessa, via Bariglaria, passante, Sores Fvg, polizia, vigili del fuoco, decesso, indagini ... Lo riporta lasicilia.it
Trovati due corpi in un casolare abbandonato alla periferia di Udine - Il luogo è frequentato da tossicodipendenti, non si esclude alcuna ipotesi sui decessi ... Si legge su rainews.it