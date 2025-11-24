Scoperti due cadaveri in una casa abbandonata | è giallo a Udine

I corpi di due persone prive di vita sono stati rinvenuti in una casa abbandonata in via Bariglaria, a Udine. L’allarme è scattato attorno alle 12.15 da parte di un passante. Sul posto stanno operando il personale sanitario della Sores Fvg, che ha soltanto potuto constatare il decesso delle due persone; la polizia, che sta indagando sulle cause, e i vigili del fuoco. Al momento non si esclude alcuna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

