Scontri a Bologna Piantedosi | I danni li deve pagare il Viminale per Lepore? Spero sia una battuta

Bologna, 24 novembre 2025 – Continua l’aspra querelle a distanza fra il sindaco Matteo Lepore e il ministro degli Interni Matteo Piantedosi sugli scontri e i danni alla città a margine della partita di basket fra Virtus e la squadra israeliana del Maccabi. Le parole del ministro Piantedosi. “Spero che quella del sindaco Lepore sul fatto che il Viminale deve pagare i danni sia stata soltanto una battuta, per quanto infelice – ha detto il ministro al Corriere della Sera –. I danni vanno chiesti a chi li causa, non a chi lavora per limitarli. In piazza, a Bologna, c’erano da una parte dei criminali che hanno aggredito e devastato e dall’altra i poliziotti che hanno fronteggiato gli attacchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

