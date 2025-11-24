Scomparsa di Alessandro Venturelli | chiuse le ricerche a Torino la famiglia torna a nuove piste
Chiuse le ricerche a Torino per Alessandro Venturelli: le segnalazioni non erano attendibili. La famiglia ora guarda ad altre città, chiedendo testimonianze verificate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scomparsa di Alessandro Venturelli: chiuse le ricerche a Torino, la famiglia torna a nuove piste - Proseguono senza sosta le ricerche di Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso il 5 dicembre 2020. Lo riporta fanpage.it
Si sono fermate le ricerche a Torino per la scomparsa di Alessandro Venturelli da Sassuolo - Segnalazioni su un ragazzo simile ad Alessandro Venturelli a Torino: alcune non pertinenti, altre in corso di verifica dalle autorità ... Riporta quotidianopiemontese.it
Cercando Alessandro Venturelli tra i senzatetto di Torino Centro a 'Chi l'ha visto?' arriva una buona notizia: una mamma ha identificato suo figlio scomparso da cinque mesi - Nessuna traccia invece del giovane di Sassuolo che manca da casa da cinque anni nonostante le numerose segnalazioni ... Lo riporta torinotoday.it