Scivolone Sondaggi Mentana il dato a sorpresa subito dopo le Regionali | cosa cambia
Il nuovo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso il 24 novembre subito dopo l’esito delle elzioni Regionali, ridisegna il panorama politico italiano offrendo una fotografia aggiornata delle intenzioni di voto. I dati mostrano segnali di crescita per Fratelli d’Italia e Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle registra un calo. Un quadro che, nel suo complesso, conferma gli equilibri consolidati degli ultimi mesi. In testa rimane saldamente Fratelli d’Italia, che continua a rafforzare la propria posizione. Il partito guidato da Giorgia Meloni cresce dello 0,2% e raggiunge il 31,6%, mantenendo un margine molto ampio sui principali competitor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
