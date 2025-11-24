Sciopero generale del 28 novembre | settori coinvolti servizi garantiti e motivazioni sindacali

Orizzontescuola.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata di venerdì 28 novembre vedrà l’adesione di diverse categorie al sciopero generale proclamato dalle principali sigle sindacali, con ripercussioni significative nei settori dei trasporti ferroviari e aerei. Le motivazioni sindacali comprendono la legge di bilancio, il dissenso sulle politiche europee e nazionali riguardanti il piano Re-Arm EU, l’aumento delle spese militari, la privatizzazione dei servizi pubblici e il coinvolgimento dell’Italia nella crisi umanitaria in Palestina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

