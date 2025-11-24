Sciopero del 28 novembre | orari garantiti servizi a rischio e cosa devono aspettarsi i cittadini

Questo venerdì 28 novembre 2025 sarà una giornata di passione per gli italiani. In quella giornata, infatti, è in programma uno sciopero generale nazionale che potrebbe causare disagi significativi nei trasporti, nella scuola, nella sanità e in altri servizi pubblici. La mobilitazione è stata indetta settimane fa dai sindacati di base come CUB, USB, COBAS, SGB e altri, per contestare la Manovra del governo di Giorgia Meloni e per chiederne “urgenti modifiche”. Una giornata di agitazione che si preannuncia partecipata, per la quale è bene organizzarsi in anticipo così da minimizzare i disagi che di certo non mancheranno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sciopero del 28 novembre: orari garantiti, servizi a rischio e cosa devono aspettarsi i cittadini

