Sciopero 28 novembre chi si ferma | trasporti scuola e sanità Stop e fasce di garanzia da Roma a Milano

Il 28 novembre è previsto lo sciopero nazionale, che coinvolgerà settori pubblici e privati, contro la Legge di Bilancio 2026. La protesta riguarda il pubblico impiego, i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sciopero 28 novembre, chi si ferma: trasporti, scuola e sanità. Stop e fasce di garanzia da Roma a Milano

Altre letture consigliate

Proclamato sciopero nazionale per venerdì 28 novembre: trasporti a rischio anche a Roma - facebook.com Vai su Facebook

?Avviso: 28 novembre Sciopero generale nazionale? ? burlo.trieste.it/2025-28-novemb… Vai su X

Sciopero 28 novembre, chi si ferma: trasporti, scuola e sanità. Stop e fasce di garanzia da Roma a Milano - Il 28 novembre è previsto lo sciopero nazionale, che coinvolgerà settori pubblici e privati, contro la Legge di Bilancio 2026. Secondo ilmessaggero.it

Sciopero 28 novembre, l'Italia si ferma: dai treni ad aerei e scuola, orari e fasce di garanzia - I settori che aderiscono alla protesta sono diversi e durante la giornata è possibile si verifichino non pochi disagi ... Lo riporta msn.com

Sciopero venerdì 28 novembre, chi si ferma: bus, treni, aerei e scuola. Gli orari e le fasce di garanzia - Venerdì 28 novembre 2025 l’Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base – tra cui CUB, USB, SGB, COBAS e ... Lo riporta corriereadriatico.it