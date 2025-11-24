Sciopero 28 novembre 2025 | disagi per treni mezzi pubblici e aerei Orari fasce di garanzia motivazioni

Venerdì 28 novembre 2025 uno sciopero generale nazionale proclamato dai sindacati di base (Cub, Usb, Sgb, Cobas, Usi-Cit e altre sigle) interesserà trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione, creando potenzialmente disagi significativi per milioni di pendolari e viaggiatori. Un’agitazione che durerà 24 ore e che avrà orari differenti a seconda dei settori coinvolti, con il trasporto ferroviario in primo piano. Lo sciopero per i treni. Orari. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero avrà inizio alle ore 21:00 di giovedì 27 novembre e terminerà alle 21:00 di venerdì 28 novembre 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero 28 novembre 2025: disagi per treni, mezzi pubblici e aerei. Orari, fasce di garanzia, motivazioni

Altre letture consigliate

Proclamato sciopero nazionale per venerdì 28 novembre: trasporti a rischio anche a Roma - facebook.com Vai su Facebook

?Avviso: 28 novembre Sciopero generale nazionale? ? burlo.trieste.it/2025-28-novemb… Vai su X

Sciopero 28 novembre, chi si ferma: trasporti, scuola e sanità. Stop e fasce di garanzia da Roma a Milano - Il 28 novembre è previsto lo sciopero nazionale, che coinvolgerà settori pubblici e privati, contro la Legge di Bilancio 2026. Scrive ilmessaggero.it

Sciopero generale del 28 novembre: stop treni con fasce garantite, scuola, sanità e pubblica amministrazione - Sciopero nazionale dalle 21:00 del 27 alle 21:00 del 28 novembre: i treni fermeranno, ma ci sono fasce garantite con collegamenti chiave e possibilità di ... Secondo alfemminile.com

Sciopero 28 novembre, l'Italia si ferma: dai treni ad aerei e scuola, orari e fasce di garanzia - I settori che aderiscono alla protesta sono diversi e durante la giornata è possibile si verifichino non pochi disagi ... Secondo msn.com