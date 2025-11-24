Sci scatta l’obbligo del casco per tutti

Tv2000.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il freddo di questi giorni e i primi fiocchi di neve, garantite le aperture di stagione per sciare. Attenzione alle nuove norme di sicurezza che impongono l’obbligo del casco per tutti. Servizio di Clara Iatosti  TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

