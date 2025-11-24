Schustèr da Winyl – vini e vinili la musica live di Massimo Vietri
La musica d'autore made in Irpinia torna protagonista nel centro storico del capoluogo. Venerdì 28 novembre, a partire dalle 21:00, il Winyl – vini e vinili ospiterà il concerto di Schustèr, nome d'arte di Massimo Vietri.Dopo oltre vent'anni di attività con la storica formazione folk "Lumanera".
Venerdì 28 novembre ore 21,00 Winyl * Vini e Vinili Avellino in via Oblate - Centro storico Schustèr trio in concerto Massimo Vietri - chitarra e voce Luca Roseto - fiati Mario Castellano - piano