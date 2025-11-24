Schlein | partita apertissima a Politiche
20.05 "Il messaggio è che l'alternativa c'è ed è competitiva, la partita alle prossime Politiche è apertissima. Dove non vinciamo come in Veneto raddoppiamo il risultato rispetto a cinque anni fa. Meloni questa sera ha poco da festeggiare e poco da saltare". Così la segretaria del Pd, Schlein, commenta la vittoria di Fico in Campania e Decaro in Puglia."Uniti si stravince",afferma. Questo, aggiunge, è il "governo più antimeridionalista della storia repubblicana,ci batteremo contro l'autonomia differenziata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La partita all in di Conte: Schlein punta sulla forza delle liste (e dei cacicchi) Vai su X
Dopo le regionali ci sarà la resa dei conti nel Pd Oggi e domani si vota per le elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia e per Elly Schlein si preannucia una fase delicata. Qui si gioca molto più di una semplice partita locale, soprattutto per il campo largo - facebook.com Vai su Facebook
Schlein: «Alle Politiche partita apertissima, Meloni non ha nulla da saltare». Donzelli (Fdi): «Sinistra incoerente» - «Dal Sud e non solo può arrivare un cambio di maggioranza nazionale», dice il neo presidente ... Segnala lasicilia.it
Regionali, le vittorie in Puglia e Campania infiammano la sinistra: "Per le politiche la partita è apertissima" - La segretaria del Pd Elly Schlein guarda con fiducia alla elezioni politiche del 2027 ... today.it scrive
"Tanto l'aria s'adda cagnà". Schlein cita Pino Daniele e lancia la sfida al governo - La segretaria del Pd usa le parole di ‘Quanno chiove’ per chiudere il discorso a Napoli dopo la vittoria di Roberto Fico. quotidiano.net scrive