Schlein | partita apertissima a Politiche

Servizitelevideo.rai.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.05 "Il messaggio è che l'alternativa c'è ed è competitiva, la partita alle prossime Politiche è apertissima. Dove non vinciamo come in Veneto raddoppiamo il risultato rispetto a cinque anni fa. Meloni questa sera ha poco da festeggiare e poco da saltare". Così la segretaria del Pd, Schlein, commenta la vittoria di Fico in Campania e Decaro in Puglia."Uniti si stravince",afferma. Questo, aggiunge, è il "governo più antimeridionalista della storia repubblicana,ci batteremo contro l'autonomia differenziata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

schlein partita apertissima politicheSchlein: «Alle Politiche partita apertissima, Meloni non ha nulla da saltare». Donzelli (Fdi): «Sinistra incoerente» - «Dal Sud e non solo può arrivare un cambio di maggioranza nazionale», dice il neo presidente ... Segnala lasicilia.it

schlein partita apertissima politicheRegionali, le vittorie in Puglia e Campania infiammano la sinistra: "Per le politiche la partita è apertissima" - La segretaria del Pd Elly Schlein guarda con fiducia alla elezioni politiche del 2027 ... today.it scrive

"Tanto l'aria s'adda cagnà". Schlein cita Pino Daniele e lancia la sfida al governo - La segretaria del Pd usa le parole di ‘Quanno chiove’ per chiudere il discorso a Napoli dopo la vittoria di Roberto Fico. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Schlein Partita Apertissima Politiche