Schlein dal palco di Napoli | L’alternativa c’è la partita delle Politiche è apertissima
"L'alternativa c'è ed è competitiva, il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere insieme, la parte delle prossime politiche è apertissima", ha dichiarato sul palco di Napoli, al fianco di Roberto Fico, citando poi una strofa di Pino Daniele: "Tanto l'aria s'adda cagna". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
