Schlein cita Pino Daniele | L’aria s’adda cagna’ Stasera Meloni ha ben poco da festeggiare

"Giorgia Meloni stasera ha ben poco da festeggiare e da saltare". Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Napoli ha commentato la vittoria di Roberto Fico in Campania e quella di Antonio De Caro in Puglia. Questo, ha aggiunto, è il "governo più anti-meridionalista della storia repubblicana, ci batteremo contro l'autonomia differenziata". "L'alternativa c'è ed è competitiva, il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere insieme, la partita delle prossime politiche è apertissima. Uniti si vince, il margine di Fico e Decaro dimostra che uniti si stravince, e anche dove non vinciamo come in Veneto raddoppiamo i risultati.

