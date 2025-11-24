Schianto frontale tra un furgone e un tir | muore un ragazzo di 23 anni

Tragedia nel Milanese. Un ragazzo di 23 anni è morto mentre era alla guida di un furgone in seguito a uno scontro con un Tir. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito. Il violento schiantoL'incidente è avvenuto lungo la strada statale 9 via Emilia nei pressi di Vizzolo Predabissi, a. 🔗 Leggi su Today.it

