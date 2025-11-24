Schianto all’alba grave una donna Ventenne in fuga poi rintracciato

Montecatini Terme, 24 novembre 2025 – L'impatto è stato violentissimo e ha spaventato tutti quelli che si trovavano nelle vicinanze. Una donna di 64 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Jacopo di Pistoia, in seguito all'incidente avvenuto all'alba di ieri, intorno alle sei, sul ponte della Biscolla, dopo il terribile scontro fra la sua vettura e quella di un ventenne, originario dell'Est Europa. Quest'ultimo, invece di fermarsi per prestare soccorso, si è dato subito alla fuga, prima che arrivassero le forze dell'ordine. Bloccata nell'abitacolo. La donna, ferita, è rimasta bloccata dentro una vera e propria prigione di lamiera.

