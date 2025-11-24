Sassuolo-Pisa quanti gol al Mapei! Thorstvedt pareggia i conti al fotofinish
Partita incredibile al Mapei tra Sassuolo e Pisa: alla fine il match è terminato 2-2 ed è servito un gol di Thorstvedt al fotofinish per pareggiare i conti. Il Sassuolo, nonostante qualche difficoltà, è riuscito alla fine a strappare un pareggio in casa contro il Pisa. Partita ricca di gol terminata con il risultato di 2-2. Sassuolo-Pisa termina in parità: i neroverdi salvano il risultato sul finale. Thorstvedt riesce a salvare il Sassuolo all’ultimo respiro segnando il gol del 2-2 al 95esimo minuto. Il Pisa è stato rimontato per ben due volte al Mapei. Nzola ha sbloccato il match su rigore al 4?, ma i neroverdi hanno subito pareggiato i conti – al 6? – con il gol di Matic. 🔗 Leggi su Sportface.it
