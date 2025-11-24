Sassuolo-Pisa pari all’ultimo respiro | Thorstvedt salva Grosso

La notte del Mapei Stadium regala una sfida vibrante e piena di svolte: Sassuolo e Pisa chiudono sul 2-2, al termine di una partita che si accende subito e resta viva fino all’ultima azione. I nerazzurri di Gilardino passano in vantaggio dopo pochi secondi, subiscono il ritorno dei neroverdi, sembrano piazzare il colpo esterno con Meister ma in pieno recupero vengono ripresi da Thorstvedt, protagonista del gol che evita la sconfitta alla squadra di Grosso. Serie A 24 Novembre 2025 - 20:45 Sassuolo 1.27 xG 1.47 2 2 Pisa Partenza choc: rigore di Nzola, gioiello di Matic. I fuochi d’artificio arrivano immediatamente. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Sassuolo-Pisa, pari all’ultimo respiro: Thorstvedt salva Grosso

