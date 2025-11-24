Sassuolo Pisa LIVE | cronaca sintesi tabellino e moviola

Sassuolo Pisa, sfida valevole per la 12^giornata della Serie A 202526: appuntamento alle 20:45 allo Mapei Stadium! Segui il LIVE qui Sassuolo Pisa, match valido per la 12ª giornata della Serie A 202526: calcio d’inizio fissato alle 20:45 al Mapei Stadium. Calcionews24 segue LIVE il match: SEGUI IL LIVE DI SASSUOLO PISA FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo Pisa LIVE: cronaca, sintesi, tabellino e moviola

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Classifica Giornata 12 #SerieA 2025/2026 prima dei posticipi Torino-Como e Sassuolo-Pisa Lecce-Torino 30 novembre ore 12.30 ? ? FORZA LECCE ? https://tifosilecce.forumattivo.com/t3546-campionato-serie-a-stagione-2025-2026 - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare Vai su X

Quando si gioca Sassuolo - Pisa? - Pisa: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it

Sassuolo-Pisa: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - 45 a Reggio Emilia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Si legge su tuttosport.com

Sassuolo-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Sassuolo e Pisa che chiude la 12^ giornata di Serie A si gioca lunedì 24 novembre alle 20. Come scrive sport.sky.it