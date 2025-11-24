Sassuolo Pisa 2-2 | rigore dopo 5 secondi Poi Grosso la riacciuffa al 95? con Thorstvedt Come è andato il Monday night

Juventusnews24.com | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Serie A. Una  partita scoppiettante  e piena di  capovolgimenti di fronte  quella che ha visto  Sassuolo  e  Pisa  dividersi la posta in palio con un  emozionante pareggio per 2-2. Il  risultato finale  è sostanzialmente  giusto, nonostante il  Pisa  di  Alberto Gilardino  abbia il  rammarico  di aver visto la  vittoria sfumare al fotofinish, proprio quando i  tre punti  sembravano cosa fatta. Botta e risposta fulmineo nel primo tempo. La gara è partita subito con un  episodio cruciale: dopo appena  5 secondi  dal fischio d’inizio, l’intervento scomposto di  Candè  su  Touré  ha portato al richiamo  VAR  per l’arbitro  Di Marco, che ha concesso il  calcio di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sassuolo pisa 2 2 rigore dopo 5 secondi poi grosso la riacciuffa al 95 con thorstvedt come 232 andato il monday night

© Juventusnews24.com - Sassuolo Pisa 2-2: rigore dopo 5 secondi. Poi Grosso la riacciuffa al 95? con Thorstvedt. Come è andato il Monday night

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sassuolo pisa 2 2Sassuolo-Pisa 2-2: video, gol e highlights - Match che inizia con grandi ritmi ed emozioni e la squadra di Gilardino passa dopo soli 4' grazie a un r ... sport.sky.it scrive

sassuolo pisa 2 2Spunta Thorstvedt! Il Sassuolo rimonta il Pisa nel recupero: 2-2 - Matic torna al gol e risponde al vantaggio nerazzurro siglato da Nzola, poi Meister ed il gol neroverde nel finale ... Lo riporta tuttosport.com

sassuolo pisa 2 2Serie A, Sassuolo-Pisa 2-2: doppietta di Nzola, gol di Matic, Thorstvedt pareggia al 95’ - 2 allo stadio Città del Tricolore, con i neroverdi che agguantano il pareggio al 95’ grazie al gol in extremis di Thorstvedt. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Pisa 2 2