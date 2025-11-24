Sassuolo Pisa 2-2 | rigore dopo 5 secondi Poi Grosso la riacciuffa al 95? con Thorstvedt Come è andato il Monday night

di Serie A. Una partita scoppiettante e piena di capovolgimenti di fronte quella che ha visto Sassuolo e Pisa dividersi la posta in palio con un emozionante pareggio per 2-2. Il risultato finale è sostanzialmente giusto, nonostante il Pisa di Alberto Gilardino abbia il rammarico di aver visto la vittoria sfumare al fotofinish, proprio quando i tre punti sembravano cosa fatta. Botta e risposta fulmineo nel primo tempo. La gara è partita subito con un episodio cruciale: dopo appena 5 secondi dal fischio d’inizio, l’intervento scomposto di Candè su Touré ha portato al richiamo VAR per l’arbitro Di Marco, che ha concesso il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

