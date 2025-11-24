Sassuolo-Pisa 2-2 | Nerazzurri beffati sul traguardo | rimandato l' appuntamento con la vittoria in trasferta

Pisatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per una decina di minuti abbondante il Pisa accarezza il sogno della seconda vittoria consecutiva, poi però la zampata nell'ultimo pallone della serata regala al Sassuolo un pareggio che, in ogni caso, allunga a sei la striscia di gare positive dei nerazzurri. I primi minuti hanno lo scoppiettio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

