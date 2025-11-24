Sassuolo-Pisa 2-2 beffa per Gilardino | Thorstvedt pareggia nel recupero

Sololaroma.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la la dodicesima giornata di Serie A con il match tra Sassuolo e Pisa, disputatasi alle ore 20.45 nella cornice del Mapei Stadium. La sfida è terminata sul 2-2 dopo una girandola di emozioni, con Thorstvedt che trova il pareggio in extremis, evitando a Grosso la sconfitta. Dalla parte opposta invece Gilardino infila il sesto risultato utile consecutivo, salendo a 12 punti in classifica, anche se resta il rammarico per i tre punti svaniti quando tutto sembrava deciso. Sassuolo-Pisa, il racconto del match. Gara che parte immediatamente con il botto, con un calcio di rigore assegnato al Pisa dopo soli tre minuti dopo revisione del VAR. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

sassuolo pisa 2 2 beffa per gilardino thorstvedt pareggia nel recupero

© Sololaroma.it - Sassuolo-Pisa 2-2, beffa per Gilardino: Thorstvedt pareggia nel recupero

Altre letture consigliate

sassuolo pisa 2 2Thorstvedt salva il Sassuolo, Pisa beffato nel recupero: al Mapei finisce 2-2 - Gol e spettacolo al Mapei nel posticipo che chiude il 12° turno di Serie A: 2- Da tuttomercatoweb.com

sassuolo pisa 2 2Sassuolo-Pisa risultato 2-2: Thorsvedt all'ultimo respiro riaggancia i toscani - Tra Sassuolo e Pisa Meister all'81' e Thorstvedt al 95' decidono un match che era vissuto fin lì su due lampi nel primo tempo: vantaggio toscano con un rigore di Nzola, pareggio al 6' di Matic per il ... Lo riporta corriere.it

sassuolo pisa 2 2Serie A: pari pirotecnico, tra Sassuolo e Pisa finisce 2-2. La classifica aggiornata - Il Pisa era partito subito forte con il gol di M’Bala Nzola al 4’, ma la risposta del Sassuolo non si ... Scrive ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Pisa 2 2