Sassuolo-Pisa 2-2 beffa per Gilardino | Thorstvedt pareggia nel recupero

Si è conclusa la la dodicesima giornata di Serie A con il match tra Sassuolo e Pisa, disputatasi alle ore 20.45 nella cornice del Mapei Stadium. La sfida è terminata sul 2-2 dopo una girandola di emozioni, con Thorstvedt che trova il pareggio in extremis, evitando a Grosso la sconfitta. Dalla parte opposta invece Gilardino infila il sesto risultato utile consecutivo, salendo a 12 punti in classifica, anche se resta il rammarico per i tre punti svaniti quando tutto sembrava deciso. Sassuolo-Pisa, il racconto del match. Gara che parte immediatamente con il botto, con un calcio di rigore assegnato al Pisa dopo soli tre minuti dopo revisione del VAR. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sassuolo-Pisa 2-2, beffa per Gilardino: Thorstvedt pareggia nel recupero

