Santa Domenica Giovanni Trentin secondo per un soffio
Poco più di tre secondi tolgono la vittoria al giovane portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia mentre papà Mauro, quarto, manca il podio per sette. Un dato è certo, buon sangue non mente ed il recente Rally Show Santa Domenica, corso tra sabato e domenica scorsi in Croazia, ha portato alla ribalta . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
