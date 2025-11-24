Sanremo 2026 Carlo Conti in grosse difficoltà a causa della stringente clausola Rai

A pochi mesi dall’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, emergono nuove tensioni che riguardano la conduzione di Carlo Conti. La Rai, infatti, ha imposto una nuova clausola regolamentare definita “anti-scandalo”, che sarà obbligatoria per gli artisti in gara e le loro case discografiche, una misura che mira a prevenire comportamenti sopra le righe sul palco, dopo gli episodi controversi delle passate edizioni. Il conduttore toscano, che ha guidato con successo l’edizione 2025 del Festival, vinta dal giovane artista Olly con il brano “Balorda Nostalgia”, è ora chiamato a gestire una situazione più complessa rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sanremo 2026, Carlo Conti in grosse difficoltà a causa della stringente clausola Rai

