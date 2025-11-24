Sanità in sciopero prevista una giornata di disagi | le info su attività urgenti e ordinarie

Ancora uno sciopero nel mondo sanitario. La direzione generale delle Aziende sanitarie ferraresi ha, infatti, comunicato che per l’intera giornata di venerdì 28 è stato proclamato dalle associazioni sindacali Cub, Usb, Usi 1912, Usi-Cit, Usi, Fi-Si, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Sial. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sanità in sciopero, prevista una giornata di disagi: le info su attività urgenti e ordinarie

