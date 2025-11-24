. San Crisogono è una figura venerata nella tradizione cristiana, celebrato il 24 novembre. La sua storia è avvolta nel mistero, ma è noto per essere stato un martire della fede cristiana durante le persecuzioni dell'Impero Romano. La sua santificazione è avvenuta grazie alla sua devozione e al coraggio dimostrato nel mantenere la fede di fronte alle avversità. La Vita e il Martirio di San Crisogono. La leggenda narra che San Crisogono fosse un ufficiale romano convertito al cristianesimo. La sua fede lo portò a essere arrestato e infine martirizzato sotto l'imperatore Diocleziano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Crisogono: il Santo Celebrato il 24 Novembre