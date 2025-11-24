San Biagio Saracinisco Echi nel vento

Il 7 dicembre alle ore 10.30 a San Biagio Saracinesco nella  Chiesa di San Biagio Martire si terrà “Echi nel vento”Cornamusa e small pipe a cura di Massimo Belli“Zampogne e cornamuse: costruzione, ri-costruzione, accordatura e commercializzazione” a cura diMaurizio Agamennone (Università di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

