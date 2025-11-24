San Benedetto botte e insulti per giacca e cappello dell' Ascoli | aggrediti due fratelli di 15 e 12 anni

Il ragazzo più grande indossava la divisa in dotazione all'Under 15 in cui gioca, quando un uomo l'ha avvicinato e gli intimato di consegnargli gli indumenti. La famiglia ha sporto denuncia. La madre: "Ora ha paura ad andare in giro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Benedetto, botte e insulti per giacca e cappello dell'Ascoli: aggrediti due fratelli di 15 e 12 anni

Approfondisci con queste news

L’episodio a San Benedetto, probabilmente a causa della rivalità calcistica. Sbigottita la zia: “Inizialmente pensavo a uno scherzo, poi tutto è degenerato” - facebook.com Vai su Facebook

San Benedetto, botte e insulti per giacca e cappello dell'Ascoli: aggrediti due fratelli di 15 e 12 anni - Il ragazzo era a San Benedetto con la zia e indossava la divisa in dotazione all'Under 15 in cui gioca, quando un uomo l'ha avvicinato e gli intimato di consegnargli gli indumenti. Secondo msn.com

Aggredito giovane calciatore dell’Ascoli con il fratello: i due hanno 15 e 12 anni. Botte e insulti per ‘colpa’ della giacca e del cappello - Sbigottita la madre: “Inizialmente pensavo a uno scherzo, poi tutto è degenerato”. Come scrive msn.com