Samsung aggiorna dieci smartphone in Italia | ecco tutte le novità in distribuzione

Aggiornamenti in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Z Flip7, Z Fold7, A56 e A26 5G: ecco le novità! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung aggiorna dieci smartphone in Italia: ecco tutte le novità in distribuzione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Samsung aggiorna Good Look e Home Up - facebook.com Vai su Facebook

Samsung aggiorna dieci smartphone in Italia: ecco tutte le novità in distribuzione - Aggiornamenti in Italia per Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Z Flip7, Z Fold7, A56 e A26 5G: ecco le novità! Riporta tuttoandroid.net

Samsung aggiorna i Galaxy S24: ecco il cursore per il display e altre novità - Dopo qualche giorno dall'annuncio ecco arrivare ufficialmente il primo aggiornamento da parte di Samsung per la serie Galaxy S24. Riporta hwupgrade.it

Samsung aggiorna con l'IA anche smartphone e tablet del 2022 - A qualche settimana dall'aggiornamento che ha permesso ai possessori di Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 di sperimentare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa, Samsung estende ... Da ansa.it