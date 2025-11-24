Sampdoria-Juve Stabia 1-0 | boccata di ossigeno grazie al rigore di Coda risorgono i blucerchiati
La Sampdoria torna al successo, il primo della gestione Gregucci-Foti, e si rimette in carreggiata riagganciando il treno salvezza. Partita agraria in cui i blucerchiati hanno tenuto il mano il pallino del gioco, faticando però a rendersi pericolosi in zona goal. I tre punti arrivano grazie a un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Primo tempo a reti bianche tra Sampdoria e Juve Stabia. Partita con un gran possesso palla dei blucerchiati, una traversa colpita su cross, ma latitano i tiri in porta --> https://shorturl.at/yHehT - facebook.com Vai su Facebook
#Sampdoria- #JuveStabia, le formazioni ufficiali Vai su X
Coda regala la vittoria alla Sampdoria, la prima per Gregucci-Foti: Juve Stabia ko - La gara viene decisa da un rigore al 13' del secondo tempo: fallo di Ruggero su Vulikic in area. tuttosport.com scrive
Pagelle Sampdoria-Juve Stabia 1-0: Coda trascinatore, Vulikic una roccia. Gabrielloni non incide - La Sampdoria torna a vincere dopo quasi due mesi: Juve Stabia ko a Marassi. Scrive sport.virgilio.it
La Sampdoria respira: rigore di Coda, 1-0 alla Juve Stabia - Il ritorno al successo dopo oltre un mese, la prima vittoria con Foti e Gregucci in panchin ... Si legge su primocanale.it