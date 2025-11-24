Salvini | soddisfazionevince la squadra

20.55 "Bravissimo Alberto, una grande soddisfazione, un risultato oltre ogni previsione da parte di molti analisti e giornalisti". Così il leader della Lega Salvini,al quartier generale di Stefani "Una grande responsabilità perché la vittoria arriva con proporzioni notetevolissime", sottolinea. "La mia testa è già alle Politiche, per crescere ulteriormente", è un "risultato figlio del gioco di squadra", aggiunge. Intanto "godiamoci il ruggito del Leone, frutto anche dei 15 anni di lavoro di Zaia". "Nessuna spallata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

