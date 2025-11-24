Salvini riprende fiato con exploit Veneto ma frena su Lombardia

Milano, 24 nov. (askanews) – La soddisfazione è evidente, come l’impegno a gestire la vittoria in Veneto con eleganza: Matteo Salvini non alza i toni, sceglie l’atteggiamento di partner affidabile della coalizione con “Giorgia” e “Antonio”. Glissa sulla Lombardia, non calca la mano sulla manovra; e sopisce ogni polemica interna alla Lega, a partire da quella con il ‘fronte del Nord’. Il risultato del Veneto è un tonico potente, per il segretario, che piomba a Padova per godersi il 35% abbondante raccolto dal partito e soprattutto la vittoria su Fratelli d’Italia nel duello interno al centrodestra. 🔗 Leggi su Ildenaro.it