Il dato dell'affluenza «non può soddisfare nessuno. Il mio obiettivo è appassionare tanti italiani alla politica e alla Lega, con vista sulle elezioni politiche 2027. Il risultato di oggi deve servire da stimolo, ma è frutto di un gioco di squadra. Non pecchiamo di arroganza quando vinciamo e non. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Salvini: «Dato dell'affluenza non può soddisfare nessuno»