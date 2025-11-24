Salto con gli sci Coppa del Mondo Falun 2025 Tappa infrasettimanale evento pre-Mondiale 2027!
La seconda tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci avrà luogo martedì 25 e mercoledì 26 novembre a Falun (Svezia). Si gareggia, dunque, in un contesto infrasettimanale. Per di più, non si tratta di un appuntamento banale. Difatti, la località svedese è deputata a ospitare i Mondiali 2027. Questo significa che le competizioni della settimana corrente saranno la “ prova generale ” della manifestazione iridata. La Fis ha deciso di effettuare la dress rehearsal già a novembre per una ragione legata al settore femminile. Le donne non salteranno sull’infido Rukatunturi, dove viceversa gli uomini saranno protagonisti nell’imminente weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it
