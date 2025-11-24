Sala | Le primarie rischiano di essere l' unica soluzione partiti non abbastanza forti

24 nov 2025

Nei partiti di centrosinistra non ci sarebbe, ad oggi, “abbastanza forza” da affermare all'unisono che una certa persona sarà candidata a sindaco di Milano nel 2027 per la coalizione. Lo ha detto il sindaco attuale, Beppe Sala, a margine di Italia direzione nord, il convegno in corso in Triennale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

sala le primarie rischiano di essere l unica soluzione partiti non abbastanza forti

© Milanotoday.it - Sala: "Le primarie rischiano di essere l'unica soluzione, partiti non abbastanza forti"

