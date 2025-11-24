Arezzo, 24 novembre 2025 – Collettiva>mente: quando una comunità decide di immaginare il proprio futuro insieme. Ci sono momenti in cui una comunità sente il bisogno di fermarsi, guardarsi negli occhi e chiedersi: dove vogliamo andare? Che città vogliamo essere tra 20 anni? Quale futuro stiamo costruendo per chi verrà dopo di noi? Da queste domande è nato Collettiva>mente, un percorso che ha già riunito decine di persone attorno a un’idea semplice ma decisiva: la città cresce quando chi la vive sceglie di prendersene cura. Dopo i primi due incontri — intensi, pieni di energia, idee e desiderio di mettersi in gioco — è arrivato il momento di aprire le porte e condividere questo viaggio con tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

