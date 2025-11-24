Passate dodici giornate di campionato la Roma si gode il primo posto in classifica, diventato solitario dopo la sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan. Tra coloro che pensano che i giallorossi possano anche giocarsi lo Scudetto c’è Walter Sabatini, che ai microfoni di Cronache di Spogliatoio si è così espresso, escludendo dalla battaglia sia la formazione di Chivu sia il Napoli: “ Lo Scudetto lo vince una tra Roma e Bologna “. Queste le sue parole invece riguardo Gasperini: “Sta lavorando bene. La Roma deve migliorare nella qualità del gioco offensivo ma sta facendo passi da gigante”. Sabatini ha poi parlato di alcuni elementi della rosa giallorossa: “Ferguson è forte, un’individualità che darà molto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Sabatini sulla lotta Scudetto: “Lo vince una tra Roma e Bologna”