Sabatini sulla lotta Scudetto | Lo vince una tra Roma e Bologna
Passate dodici giornate di campionato la Roma si gode il primo posto in classifica, diventato solitario dopo la sconfitta dell’Inter nel derby con il Milan. Tra coloro che pensano che i giallorossi possano anche giocarsi lo Scudetto c’è Walter Sabatini, che ai microfoni di Cronache di Spogliatoio si è così espresso, escludendo dalla battaglia sia la formazione di Chivu sia il Napoli: “ Lo Scudetto lo vince una tra Roma e Bologna “. Queste le sue parole invece riguardo Gasperini: “Sta lavorando bene. La Roma deve migliorare nella qualità del gioco offensivo ma sta facendo passi da gigante”. Sabatini ha poi parlato di alcuni elementi della rosa giallorossa: “Ferguson è forte, un’individualità che darà molto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Che ne pensate delle parole di Sandro Sabatini - facebook.com Vai su Facebook
Sabatini: "Roma da Scudetto? Se lo perde l'Inter sì. Anche il Napoli superiore ai giallorossi" - In un video sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la lotta in vetta alla classifica: "Roma da Scudetto? Scrive msn.com
Sabatini sulla lotta scudetto: "Interessa molte squadre, ma una ha l'organico più completo" - Walter Sabatini, su Tuttosport, ha parlato così della lotta scudetto: "La lotta è aperta davvero a tante realtà, quello dello scudetto è un discorso che ... Da milannews.it
Sabatini non ha dubbi: “Il Bologna darà fastidio a tutti: può vincere lo Scudetto!” - Non si tira indietro dal quesito Walter Sabatini, storico direttore sportivo di Lazio, Roma e Bologna tra le ... Segnala tuttonapoli.net