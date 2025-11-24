Russia attentato ucraino per far deragliare treno in Siberia lungo linea Novoaltaysk-Biysk uccisi 2 terroristi vicini a gruppo Kiev - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Servizio di Sicurezza Federale (FSB) ha sventato un attentato, sponsorizzato dall’Ucraina, di far deragliare un treno nella regione dell’Altaj, in Siberia. L’FSB sostiene che due uomini agissero per conto di un “gruppo terroristico e in coordinamento con i servizi speciali ucraini”. Alla vista de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

russia attentato ucraino per far deragliare treno in siberia lungo linea novoaltaysk biysk uccisi 2 terroristi vicini a gruppo kiev video

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, attentato ucraino per far deragliare treno in Siberia lungo linea Novoaltaysk-Biysk, uccisi 2 “terroristi vicini a gruppo Kiev” - VIDEO

Approfondisci con queste news

russia attentato ucraino farUcraina, vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra. Trump apre sul piano di pace. LIVE - Il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff sono arrivati a Ginevra, dove nelle prossime ore parteciperanno ai colloqui con le delegazioni di Ucraina, Ue e dei lead ... Si legge su tg24.sky.it

russia attentato ucraino farGuerra Ucraina, media: "Piano Usa prevede che Kiev ceda terre e riduca l'esercito" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, vasto attacco di droni russi: nove morti e morte regioni rimaste al buio. Secondo tg24.sky.it

russia attentato ucraino farNovorossiysk (Russia), il porto petrolifero dal satellite prima e dopo l'attacco ucraino - Il tour europeo di Volodymyr Zelensky continua a dare frutti per Kiev, che deve fare fronte ad una della fasi più critiche dell'invasione russa. Riporta lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Attentato Ucraino Far