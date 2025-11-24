Russia attentato ucraino per far deragliare treno in Siberia lungo linea Novoaltaysk-Biysk uccisi 2 terroristi vicini a gruppo Kiev - VIDEO

Il Servizio di Sicurezza Federale (FSB) ha sventato un attentato, sponsorizzato dall’Ucraina, di far deragliare un treno nella regione dell’Altaj, in Siberia. L’FSB sostiene che due uomini agissero per conto di un “gruppo terroristico e in coordinamento con i servizi speciali ucraini”. Alla vista de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, attentato ucraino per far deragliare treno in Siberia lungo linea Novoaltaysk-Biysk, uccisi 2 “terroristi vicini a gruppo Kiev” - VIDEO

