Rupert grint parla di un possibile ritorno di harry potter con il reboot di hbo
La manifestazione di interesse per il rilancio della saga di Harry Potter si mantiene alta, mentre il franchise si prepara a un importante reboot su HBO, previsto per il 2027. La nuova produzione promette di introdurre protagonisti diversi rispetto ai volti storici Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, con un cast ancora da completare, ma già annunciato. La ricorrenza dei quasi 25 anni dalla prima uscita cinematografica alimenta aspettative e discussioni tra fan di tutte le età, desiderosi di scoprire come verrà reinterpretata questa iconica saga. il cast della nuova serie tv di harry potter. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Per me va bene. Penso sia fantastico" ha detto Rupert Grint, parlando della sua associazione indissolubile con Ron Weasley. Quando la BBC gli ha chiesto se pensa che riuscirà mai a liberarsi dall'immagine del suo personaggio, Grint ha ammesso che è diffi