Rumori spaventosi Polizia entra nella casa e trova una donna senza vita | arrestata proprio lei è minorenne

Il suono stridulo delle sirene squarcia il silenzio della sera. Non era la prima volta che i vicini chiamavano le autorità, allarmati da un forte trambusto proveniente da una casa apparentemente ordinaria. Questa volta, però, l’intervento si sarebbe concluso in modo tragico e inaspettato. Le forze dell’ordine sono accorse in seguito a una segnalazione di disordini e, una volta entrati nell’abitazione, si sono trovati di fronte a una scena che ha subito trasformato la tranquillità notturna in un incubo: il corpo di una donna di cinquantacinque anni, Sarah Forrester, giaceva senza vita. La concitazione del momento si è trasformata in un’ombra di orrore quando, poche ore dopo, l’indagine ha portato all’arresto di una figura del tutto insospettabile: una ragazzina di appena tredici anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Rumori spaventosi”. Polizia entra nella casa e trova una donna senza vita: arrestata proprio lei, è minorenne

